На Центральном рынке Первомайска произошла кража, ее зафиксировали камеры наблюдения.
Об этом идет речь в сюжете Olta TV.
На Пасху, 2 мая, мужчина проник со взломом в рыбный павильон, набрал два пакета продукции и ушел. Видео с камер наблюдения появилось на канале сотрудника охранной фирмы «Сармат-119» в Youtube.
Около 20:00 камеры зафиксировали, как мужчина дождался удобного момента, чтобы проникнуть на территорию рынка, обойдя прохожих и не вызвав подозрений у охраны. На кражу у вора ушло всего полчаса. На данный момент его уже задержала полиция.
Ранее двое подростков из Первомайска ночью ограбили местный магазин и сбежали после того, как их заметили.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
На Центральном рынке Первомайска произошла кража, ее зафиксировали камеры наблюдения.
Об этом идет речь в сюжете Olta TV.
На Пасху, 2 мая, мужчина проник со взломом в рыбный павильон, набрал два пакета продукции и ушел. Видео с камер наблюдения появилось на канале сотрудника охранной фирмы «Сармат-119» в Youtube.
Около 20:00 камеры зафиксировали, как мужчина дождался удобного момента, чтобы проникнуть на территорию рынка, обойдя прохожих и не вызвав подозрений у охраны. На кражу у вора ушло всего полчаса. На данный момент его уже задержала полиция.
Ранее двое подростков из Первомайска ночью ограбили местный магазин и сбежали после того, как их заметили.