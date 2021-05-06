На Центральном рынке Первомайска произошла кража, ее зафиксировали камеры наблюдения.

Об этом идет речь в сюжете Olta TV.

На Пасху, 2 мая, мужчина проник со взломом в рыбный павильон, набрал два пакета продукции и ушел. Видео с камер наблюдения появилось на канале сотрудника охранной фирмы «Сармат-119» в Youtube.

Около 20:00 камеры зафиксировали, как мужчина дождался удобного момента, чтобы проникнуть на территорию рынка, обойдя прохожих и не вызвав подозрений у охраны. На кражу у вора ушло всего полчаса. На данный момент его уже задержала полиция.

Ранее двое подростков из Первомайска ночью ограбили местный магазин и сбежали после того, как их заметили.