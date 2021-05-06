Коллегия судей Центрального районного суда Николаева продлила меру пресечения троим обвиняемым по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске в августе 2018 года. Одному из них продлили срок содержания под стражей, остальным — суд назначил круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Прокурор просил продлить сроки содержания под стражей в отношении 29-летнего обвиняемого и мер пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении двух других фигурантов дела.

Адвокаты обвиняемых возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, ссылаясь на отсутствие рисков, надлежащее процессуальное поведение их подзащитных.

Коллегия судей продлила меры пресечения в виду того, что некоторые материалы дела сейчас находятся на повторной экспертизе.

Предыдущий раз меру пресечения обвиняемым коллегия судей продлевала в феврале.

Напомним, что по согласованию с прокуратурой, дело об убийстве Щербань было переквалифицировано с части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть») на пункт 6 часть 2 статьи 115 уголовного кодекса («Умышленное убийство») и часть 4 статьи 187 уголовного кодекса («Разбой»). 22-летнему жителю Одессы инкриминируется убийство, двум его сообщникам — разбойное нападение.

Один из подозреваемых в убийстве девушки на Аляудском спуске — Артур Вацман рассказал, что девушку убил его знакомый Иван Пигарев, ударив ее несколько раз кусачками по голове.