В ходе очередного обстрела на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник сегодня в очередной раз нарушил режим прекращения огня. В частности, были прицельно обстреляны украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

— В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось, - говорится в сообщении.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - тяжелое.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.