Президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.

Соответствующее заявление президент сделал в беседе с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом, сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, положительные изменения в ситуации на Донбассе все же есть, в частности, речь идет об уменьшении снайперского огня, а соответственно меньше погибших за последние дни.

— Однако глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной, – говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля, в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Север» автомобиль с военнослужащими подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва 1 боец скончался, трое получили боевое ранение.