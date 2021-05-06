Польша обнаружила первые три случая бразильского варианта COVID-19. Три человека заболели на юге страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Reuters.

Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.

На данный момент Польша сообщала о 2 818 378 случаях заболеваний COVID и 68 993 смертях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области обнаружили неизвестный до сих пор штамм коронавируса. Главный санитарный врач области Виталий Гончаров предположил, что выявленная мутация COVID-19 может быть новым индийским штаммом.