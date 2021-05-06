В Одессе 10-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила о том, что ее похитили неизвестные лица, однако заявление оказалось ложным.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, девочка заявила, что ее схватили посреди улицы, поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

В ходе первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили место нахождения девочки по месту его проживания. Как выяснилось, с ребенком все в порядке, а сообщение о похищении оказалось ее неудачной шуткой.

Поскольку школьница не достигла возраста, с которого наступает ответственность за указанное правонарушение, полицейские составят протокол относительно ее матери по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в дошкольном учебном заведении №82 Николаева произошел пожар, вследствие чего потребовалась эвакуация находившихся в нем детей.