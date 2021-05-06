Российско-оккупационные войска ранили еще одного украинского военного на Донбассе. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток» на странице в Facebook.

В результате вражеского обстрела военнослужащий получил смертельное огнестрельное пулевое ранение. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

— Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня, — отметили в ОТГ «Восток».

Напомним, 5 мая, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. В результате один украинский воин получил осколковое ранение.