Сегодня, 5 мая, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. В результате один украинский воин получил осколковое ранение.

Об этом сообщает ОТГ «Північ» на своей странице в Facebook.

— В результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья украинского воина расценивают как удовлетворительное.

Также сообщается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

— На действия противника наши воины открыли огонь, — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирных договоренностей с Россией о полном прекращении огня не удалось достичь, поэтому ситуация на фронте остается опасной.