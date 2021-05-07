На Донбассе за прошедшие сутки, 6 мая, боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных погибли, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции ООС вблизи Луганского, Новгородского, Южного, Пищевика, Шумов, Новотошковского, Зайцево, Новотроицкого и Песков. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Талаковки по позициям украинских военных было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17, а возле Южного провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

«В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — тяжелое», — сообщили в штабе.

Украинские военные открывали огонь в ответ. О нарушениях со стороны боевиков сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 мая, зафиксировано 5 нарушений режима «тишины».

Вблизи Песков враг трижды вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевка — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Южного боевики провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — отметили в штабе.