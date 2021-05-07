На Львовщине приезжие из Турции остановили такси, чтобы доехать до Польши без проверок на границе Украины.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Известно, что иностранцы из Турции взяли такси неподалеку от контрольного пункта украинских пограничников, чтобы попасть в Польшу без проверки документов.

Когда граждан Турции задержали при них были документы, удостоверяющие личность. Они рассказали правоохранителям, что прибыли во Львов законным путем, однако дальнейший путь в Польшу был нелегальным, в обход пунктов пропуска.

Иностранцев доставили в отделение пограничной службы, где на них составят административный протокол за незаконное пересечение украинской границы.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.