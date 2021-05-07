28-летней жительнице Николаева, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Согласно материалам ходатайства, 2 мая женщина дома в квартире по улице Архитектора Старова в Николаеве самостоятельно родила ребенка.

«После этого, находясь в состоянии эмоционального напряжения, действуя с умыслом на лишение жизни новорожденного ребенка, завернула его в полотенце, положила вниз лицом в детскую ванночку и накрыла сверху кучей одежды, чем лишила возможности дышать. Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении.

Действия женщины органом досудебного расследования квалифицированы по ст.117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов). Санкция указанной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Прокурор в судебном заседании просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства, приводя в риск возможность подозреваемого скрываться от следствия. Также он отметил, что уголовное преступление, в совершении которого подозревается женщина является нетяжелым преступлением.

Подозреваемая сообщила, что на ее иждивении пять детей в возрасте от 6 до 2 лет, умысла на лишение жизни новорожденного ребенка у нее не было. Она признавала вину и каялась в содеянном. Против удовлетворения ходатайства не возражала. Защитник поддержала позицию своей подзащитной.

По результатам рассмотрения, следственный судья постановил удовлетворить ходатайство и избрать меру пресечения в виде личного обязательства, с возложением обязанностей: являться по вызову прокурора, следователя или суда, не выезжать за пределы Николаева, сообщать об изменении места проживания и средств связи.