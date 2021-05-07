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В Одессе вчера вечером жители многоквартирного дома на улице Конной обнаружили прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5. От чеки гранаты к входной двери подъезда была протянута леска.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Очевидцы обратились в полицию. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники изъяли боеприпас и направили его на экспертизу.
Сведения по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.
Ранее сообщалось, что в школе округа Ньюайго штата Мичиган 16-летний подросток случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое он принес из дома. Пострадало 5 детей и учитель.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Одессе вчера вечером жители многоквартирного дома на улице Конной обнаружили прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5. От чеки гранаты к входной двери подъезда была протянута леска.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Очевидцы обратились в полицию. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники изъяли боеприпас и направили его на экспертизу.
Сведения по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.
Ранее сообщалось, что в школе округа Ньюайго штата Мичиган 16-летний подросток случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое он принес из дома. Пострадало 5 детей и учитель.