В школе округа Ньюайго штата Мичиган 16-летний ребенок случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое он принес из дома. Пострадало 5 детей и учитель.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021

Устройство взорвалось в классе, в результате чего был ранен 16-летний подросток и еще четыре одноклассника. Администрация средней школы набрала спасателей, и на место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Школу немедленно эвакуировали, а учеников перевели в автобусный гараж.

— Все школы округа Ньюайго были закрыты в соответствии с планом действий округа в чрезвычайных ситуациях, пока не была получена информация о том, что ученикам больше не угрожает. 16-летний парень был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, а четверо других детей обратились в больницу с легкими травмами. Классный руководитель также обратился за помощью в больницу, — говорится в заявлении полиции штата.

Продолжается расследование того, какие материалы были задействованы во взрыве и какие обстоятельства способствовали этому инциденту.

Ранее НикВести сообщали, что на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района сегодня утром, около 7:36, взорвался твердотопливный котел.