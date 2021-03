В школе округа Ньюайго штата Мичиган 16-летний ребенок случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое он принес из дома. Пострадало 5 детей и учитель.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought