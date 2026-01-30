У Снігурівці 109 будинкам з електроопаленням не вимикатимуть світло під час погодинних графіків, — Кім
19:50, 30 січня, 2026
У Снігурівці, починаючи з цієї ночі, 109 багатоквартирним будинкам, які опалюються лише електроенергією, не вимикатимуть електропостачання під час дії графіків погодинних відключень. Виняток становитимуть лише аварійні ситуації або системні збої в роботі мережі.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, відповідні зміни були погоджені спільно з урядом та енергетиками.
— Хочу ще раз наголосити: йдеться виключно про багатоквартирні будинки, які не мають газопостачання та централізованого опалення. У них тепло забезпечується лише за рахунок індивідуального електроопалення, — зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, раніше очільник ОВА повідомляв, що на тлі складної енергетичної ситуації в Україні взимку в Миколаївській області зафіксували притік населення з інших регіонів. За його словами, однією з причин цього стало стабільне функціонування критичної інфраструктури в Миколаївській області, зокрема системи опалення та водопостачання.
