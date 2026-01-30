У Снігурівці 109 будинкам з електроопаленням не вимикатимуть світло під час погодинних графіків, —  Кім

Снігурівка з висоти пташиного польоту, фото: Снігурівська міська територіальна громада

У Снігурівці, починаючи з цієї ночі, 109 багатоквартирним будинкам, які опалюються лише електроенергією, не вимикатимуть електропостачання під час дії графіків погодинних відключень. Виняток становитимуть лише аварійні ситуації або системні збої в роботі мережі.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, відповідні зміни були погоджені спільно з урядом та енергетиками.

— Хочу ще раз наголосити: йдеться виключно про багатоквартирні будинки, які не мають газопостачання та централізованого опалення. У них тепло забезпечується лише за рахунок індивідуального електроопалення, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА повідомляв, що на тлі складної енергетичної ситуації в Україні взимку в Миколаївській області зафіксували притік населення з інших регіонів. За його словами, однією з причин цього стало стабільне функціонування критичної інфраструктури в Миколаївській області, зокрема системи опалення та водопостачання.