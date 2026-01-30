Графік відключень світла на Миколаївщині 31 січня: хто й на скільки залишиться без електрики
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:19, 30 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області 31 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 00:00 – 04:30; 08:30 – 12:30; 15:30 – 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 1.2 00:00 – 01:30; 04:30 – 08:30; 11:30 – 17:30; 20:30 – 00:00
Всього: 15 годин
- 2.1 01:30 – 06:30; 09:30 – 15:30; 18:30 – 22:30
Всього: 15 годин
- 2.2 00:00 – 01:00; 03:30 – 08:30; 11:30 – 16:30; 19:30 – 00:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 3.1 02:30 – 07:30; 10:30 – 14:30; 17:30 – 23:30
Всього: 15 годин
- 3.2 00:00 – 03:30; 06:30 – 10:30; 13:30 – 18:30; 21:30 – 00:00
Всього: 15 годин
- 4.1 00:00 – 02:30; 06:30 – 11:30; 14:30 – 19:30; 22:00 – 00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 4.2 00:00 – 02:30; 05:30 – 10:30; 13:30 – 19:30; 22:30 – 00:00
Всього: 15 годин
- 5.1 02:30 – 06:30; 10:30 – 15:30; 17:30 – 22:30
Всього: 14 годин
- 5.2 01:00 – 04:30; 07:30 – 13:30; 16:30 – 21:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 6.1 00:00 – 01:00; 04:30 – 09:30; 12:30 – 17:30; 19:30 – 00:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 6.2 01:00 – 05:30; 08:30 – 13:30; 15:30 – 20:30; 23:30 – 00:00
Всього: 15 годин
Нагадаємо, від сьогодні у Снігурівці 109 будинкам з електроопаленням не вимикатимуть світло під час погодинних графіків.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.