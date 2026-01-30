Графік відключень світла на Миколаївщині 31 січня: хто й на скільки залишиться без електрики

Житловий будинок у вечірній час у Миколаєві, фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 31 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 00:00 – 04:30; 08:30 – 12:30; 15:30 – 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

1.2 00:00 – 01:30; 04:30 – 08:30; 11:30 – 17:30; 20:30 – 00:00

Всього: 15 годин

2.1 01:30 – 06:30; 09:30 – 15:30; 18:30 – 22:30

Всього: 15 годин

2.2 00:00 – 01:00; 03:30 – 08:30; 11:30 – 16:30; 19:30 – 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

3.1 02:30 – 07:30; 10:30 – 14:30; 17:30 – 23:30

Всього: 15 годин

3.2 00:00 – 03:30; 06:30 – 10:30; 13:30 – 18:30; 21:30 – 00:00

Всього: 15 годин

4.1 00:00 – 02:30; 06:30 – 11:30; 14:30 – 19:30; 22:00 – 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

4.2 00:00 – 02:30; 05:30 – 10:30; 13:30 – 19:30; 22:30 – 00:00

Всього: 15 годин

5.1 02:30 – 06:30; 10:30 – 15:30; 17:30 – 22:30

Всього: 14 годин

5.2 01:00 – 04:30; 07:30 – 13:30; 16:30 – 21:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

6.1 00:00 – 01:00; 04:30 – 09:30; 12:30 – 17:30; 19:30 – 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

6.2 01:00 – 05:30; 08:30 – 13:30; 15:30 – 20:30; 23:30 – 00:00

Всього: 15 годин

Нагадаємо, від сьогодні у Снігурівці 109 будинкам з електроопаленням не вимикатимуть світло під час погодинних графіків.