Зеленський доручив міністру оборони Федорову розібратись з «бусифікацією»

Михайло Федоров і Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський окреслив основні пріоритети, над якими найближчим часом має працювати міністр оборони Михайло Федоров. Серед ключових напрямів — посилення протиповітряної оборони, врегулювання питання «бусифікації» та запуск ефективної контрактної армії.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами, пишуть в РБК-Україна.

— Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один – закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Дуже складне, тому і номер один. Пункт номер два: розібратися з питанням «бусифікації», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, третім важливим завданням є врегулювання ситуації з контрактною службою в армії.

— Форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати, — наголосив президент.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні забезпечення війська дронами та артилерією. Він зауважив, що попри попередні очікування, нині потреба є і в безпілотниках, і в артилерійських системах.

— Ми розуміємо, що це складне питання — далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює. Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. Працюємо також і з Кабміном, тому що закриття неба пов'язане з енергетикою сьогодні, — підсумував глава держави.

