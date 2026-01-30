Сенкевич закликав ОСББ та бізнес розчистити й посипати доріжки поруч з собою через можливу негоду

Снігопад у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

На тлі прогнозованого погіршення погодних умов у Миколаєві міський голова Олександр Сенкевич закликав керівників ОСББ, управляючих компаній та бізнесів оперативно розчистити й посипати доріжки біля прилеглих територій.

Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Нагадую головам ОСББ та керівникам управляючих компаній оперативно організувати прибирання й посипку прибудинкових територій, щоб біля будинків було безпечно для людей. Бізнес має розчистити територію біля своїх об’єктів і виконати посипку протиожеледними матеріалами», — зазначив Олександр Сенкевич.

Міський голова також наголосив, що комунальні служби підготовлені до негоди і вже зараз працюють за чіткими алгоритмами.

Зокрема, вночі на вулицях Миколаєва чергуватимуть 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролюватиме черговий диспетчер.

До робіт залучають й бригади підприємства «Миколаївські парки», які очищають тротуари та зупинки громадського транспорту.

Для стабільної роботи міського електротранспорту працівники КП «Миколаївелектротранс» завчасно підготують спеціалізовану техніку для очищення контактної мережі від льоду.

Окремо мер звернувся до водіїв із проханням не залишати автомобілі на магістралях та узбіччях, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, а також дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Мешканців міста ж закликають бути обережними на вулицях, не поспішати та обирати неслизьке взуття.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями на Миколаївщині очікується погіршення погодних умов, зокрема ожеледиця та підвищена небезпека на дорогах.

Ожеледиця у Миколаєві

Цього тижня на території Миколаєва спостерігається ожеледиця. Синоптики прогнозують, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

Ще 26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомили, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.