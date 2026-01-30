Розлив олії після атаки порту «Південний»: в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів

в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів. Фото: Іван Русєв

Забруднення Чорного моря в Одеській затоці соняшниковою олією, що розлилася через російської атаки на порт «Південний», призвело до масової загибелі птахів. За попередніми оцінками, йдеться про понад тисячу особин.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани», еколог Іван Русєв.

За його словами, підрахунки здійснювали безпосередньо працівники нацпарку. Близько 400 птахів намагалися врятувати в Одеському зоопарку та приватними зусиллями мешканців міста, однак рівень виживання виявився вкрай низьким — у середньому лише 15–20%.

в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів. Фото: Іван Русєв

Еколог пояснив, що рослинна олія надзвичайно шкідливо впливає на птахів: вона склеює пір’я та руйнує його природний захисний шар. Через це птахи не можуть злетіти з води, швидко намокають і переохолоджуються. Під час спроб очистити пір’я вони ковтають олію, що призводить до інтоксикації, ураження печінки та пригнічення імунної системи. На тлі стресу й ослабленого імунітету активізуються інфекції, а за наявності гельмінтів, це призводить до загибелі птахів.

— За нашими оцінками в Одеській затоці загинуло більше 1000 птахів різних видів, переважно пірникоз. Оскільки олія по птахах б'є жорстоко — склеює пір'я, руйнує його природний захисний шар, тому птах не може злетіти з води. Він швидко промокає і зрештою переохолоджується, — пояснив еколог.

За словами Русєва, масштаби проблеми значно ширші, ніж здавалося спочатку. Рослинну олію та загиблих птахів виявили також на 28-му кілометрі піщаного пересипу в межах Нацпарку «Тузлівські лимани». Під час обстеження 27 січня на ділянці протяжністю 15 кілометрів зафіксували кілька плям олії загальною площею до 5 тисяч квадратних метрів. Відстань від місця аварії — близько 150 кілометрів, що свідчить про значний масштаб забруднення.

в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів. Фото: Іван Русєв в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів. Фото: Іван Русєв

На узбережжі виявили птахів щонайменше п’яти видів, зокрема пірникозів великих і чорношиїх, а також червонозобу гагару. Після потужних штормів у наступні дні плями олії були засипані піском, а хвилі забрали рештки птахів. Частина загиблих стала здобиччю диких тварин.

— Повторне обстеження ділянок з рослинною олією наступних два дні після чергових штормів показало, що потужні шторми повністю накрили піском п'ятна з олією і хвилі забрали всі рештки птахів, яких нам вдалося зафіксувати на фото 27 січня. Деякі звісно дісталися і місцевим хижакам — шакалам, борсукам, лисам, єнотоподібним собакам, які вночі проходять великі маршрути узбережжя, — повідомив він.

Водночас під час обстеження узбережжя в межах нацпарку екологи не виявили жодного мертвого чорноморського морського коника (Hippocampus guttulatus).

— Це може свідчити про наявність специфічних причин їх загибелі, пов'язаних як з забрудненням так і з рельєфом дна моря в місцях, де їх викидало на берег, — Іван Русєв.

Раніше повідомлялось, що на пляжах Одеси від «Ланжерона» до 16-ї станції Великого Фонтану знайшли загиблих морських коників.