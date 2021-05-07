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Правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые подозреваются в убийстве человека путем сожжения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.
Следствие установило, что 6 мая подозреваемые взяли легковоспламеняющееся вещество и прибыли в заброшенный дом, где находился бездомный. Сначала мужчины его избили, а затем облили легковоспламеняющимся веществом, подожгли и ушли. Свои действия они объяснили местью за якобы какие-то противоправные действия потерпевшего.
В дальнейшем пострадавший был госпитализирован, однако 7 мая умер в больнице.
Действия злоумышленников квалифицированы по статье «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц». За это преступление им грозит пожизненное заключение.
Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые подозреваются в убийстве человека путем сожжения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.
Следствие установило, что 6 мая подозреваемые взяли легковоспламеняющееся вещество и прибыли в заброшенный дом, где находился бездомный. Сначала мужчины его избили, а затем облили легковоспламеняющимся веществом, подожгли и ушли. Свои действия они объяснили местью за якобы какие-то противоправные действия потерпевшего.
В дальнейшем пострадавший был госпитализирован, однако 7 мая умер в больнице.
Действия злоумышленников квалифицированы по статье «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц». За это преступление им грозит пожизненное заключение.
Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.