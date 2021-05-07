Правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые подозреваются в убийстве человека путем сожжения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Следствие установило, что 6 мая подозреваемые взяли легковоспламеняющееся вещество и прибыли в заброшенный дом, где находился бездомный. Сначала мужчины его избили, а затем облили легковоспламеняющимся веществом, подожгли и ушли. Свои действия они объяснили местью за якобы какие-то противоправные действия потерпевшего.

В дальнейшем пострадавший был госпитализирован, однако 7 мая умер в больнице.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц». За это преступление им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.