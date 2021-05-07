В штате Айдахо ученица шестого класса вытащила из сумки пистолет и выстрелила в трех человек, прежде чем учитель выбил у нее из рук оружие.

Об этом передает NBC news.

На пресс-конференции шериф округа заявил, что подозреваемая — шестиклассница, которую ошибочно приняли за мужчину.

Ученица успела выстрелить в конечности трех человек до того, как ее разоружили. Сейчас она находится под стражей в офисе шерифа.

По словам официальных лиц, жертвы стрельбы выживут.

— Сегодня нам приснился самый страшный кошмар, с которым может столкнуться школьный округ. У нас была стрельба в школе здесь, в средней школе Ригби, заявил суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин.

Губернатор штата поблагодарил полицию за оперативное устранение опасности для детей.

— Я молюсь за жизни и безопасность тех, кто причастен к сегодняшним трагическим событиям. Спасибо нашим правоохранительным органам и руководителям школ за их усилия по реагированию на инцидент, — заявил губернатор Айдахо Брэд Литтл.

Ранее НикВести сообщали, что в США в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.