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В штате Айдахо ученица шестого класса вытащила из сумки пистолет и выстрелила в трех человек, прежде чем учитель выбил у нее из рук оружие.
Об этом передает NBC news.
На пресс-конференции шериф округа заявил, что подозреваемая — шестиклассница, которую ошибочно приняли за мужчину.
Ученица успела выстрелить в конечности трех человек до того, как ее разоружили. Сейчас она находится под стражей в офисе шерифа.
По словам официальных лиц, жертвы стрельбы выживут.
— Сегодня нам приснился самый страшный кошмар, с которым может столкнуться школьный округ. У нас была стрельба в школе здесь, в средней школе Ригби, заявил суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин.
Губернатор штата поблагодарил полицию за оперативное устранение опасности для детей.
— Я молюсь за жизни и безопасность тех, кто причастен к сегодняшним трагическим событиям. Спасибо нашим правоохранительным органам и руководителям школ за их усилия по реагированию на инцидент, — заявил губернатор Айдахо Брэд Литтл.
Ранее НикВести сообщали, что в США в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В штате Айдахо ученица шестого класса вытащила из сумки пистолет и выстрелила в трех человек, прежде чем учитель выбил у нее из рук оружие.
Об этом передает NBC news.
На пресс-конференции шериф округа заявил, что подозреваемая — шестиклассница, которую ошибочно приняли за мужчину.
Ученица успела выстрелить в конечности трех человек до того, как ее разоружили. Сейчас она находится под стражей в офисе шерифа.
По словам официальных лиц, жертвы стрельбы выживут.
— Сегодня нам приснился самый страшный кошмар, с которым может столкнуться школьный округ. У нас была стрельба в школе здесь, в средней школе Ригби, заявил суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин.
Губернатор штата поблагодарил полицию за оперативное устранение опасности для детей.
— Я молюсь за жизни и безопасность тех, кто причастен к сегодняшним трагическим событиям. Спасибо нашим правоохранительным органам и руководителям школ за их усилия по реагированию на инцидент, — заявил губернатор Айдахо Брэд Литтл.
Ранее НикВести сообщали, что в США в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.