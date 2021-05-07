В Нежине на территории специального авиаотряда ГСЧС Украины во время тренировочного прыжка с парашютом разбился спасатель.

Об этом сообщил мэр города, бывший депутат Верховной Рады Александр Кодола на своей странице в Facebook.

— Сегодня вечером на территории Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС Украины в ходе отработки прыжков с парашютом погиб спасатель-инструктор Андрей Химич. Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея полностью не наполнился воздухом. Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы, — написал Александр Кодола.

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве открыло уголовное производство по факту гибели инструктора-спасателя специального авиационного отряда ГСЧС Украины в Нежине.

По предварительной информации, прыжки выполняли 10 служащих ГСЧС с высоты 150 метров с вертолета Ми-8МТ. Во время выполнения прыжка у инструктора-спасателя возникли проблемы с полноценным раскрытием купола парашюта, в результате чего мужчина погиб.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за организацию полетов, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

Напомним, 6 апреля, в селе Николаевской области обвалился недостроенный дом, в результате чего скончался мужчина.