В Непале из-за вспышки коронавируса в Индии число COVID-больных выросло более чем в 30 раз. В больницах страны не хватает коек и кислорода, люди могут умирать прямо на улицах.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой медиков Непала.

По данным издания, в Непале 6 мая зафиксировали 9070 новых случаев коронавируса. Месяцем ранее в стране выявили 298 заразившихся COVID-19. За месяц рост числа новых больных составил более чем 30 раз. Отмечено и увеличение количества летальных исходов — 54 умерших за последние сутки. Всего в стране с населением 28,6 млн человек от ковида скончались 3529 инфицированных.

На этом фоне медики Непала предупредили правительство о серьезном кризисе. По словам главы больницы в Катманду Джиотиндра Шарма, в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом нет свободных коек и наблюдается нехватка кислорода. При этом он отметил, что страна еще достигла пика заболевания инфекцией.

— В экстремальной ситуации люди могут умирать прямо на улицах, — сказал Джиотиндра Шарм, добавив, что «просто невозможно немедленно увеличить пропускную способность больниц».

Агентство отмечает, что власти Непала начали кампанию по прививке населения от коронавируса в январе с одного миллиона доз вакцины AstraZeneca, пожертвованной Индией. Однако после отказа индийского правительства экспортировать препараты от COVID-19 вакцинация приостановилась. Она возобновилась после того, как Китай пожертвовал 800 тысяч доз.

Как сообщалось, жителей Индии призывают готовиться к новой волне коронавируса. Об этом заявил научный советник правительства, профессор Виджай Рагхаван.