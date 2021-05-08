7 мая около 18:00 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в городе Первомайск вывесили флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», — говорится в сообщении.
Полиция напоминает гражданам, что использование запрещенной символики является правонарушением и призывает соблюдать нормы действующего законодательства.
Напомним, Баштанский городской совет принял порядок использования в городе красно-черного флага на официальных мероприятиях, в том числе и рядом с Государственным флагом Украины.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
7 мая около 18:00 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в городе Первомайск вывесили флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», — говорится в сообщении.
Полиция напоминает гражданам, что использование запрещенной символики является правонарушением и призывает соблюдать нормы действующего законодательства.
Напомним, Баштанский городской совет принял порядок использования в городе красно-черного флага на официальных мероприятиях, в том числе и рядом с Государственным флагом Украины.