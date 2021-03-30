Баштанский городской совет принял порядок использования в городе красно-черного флага на официальных мероприятиях, в том числе и рядом с Государственным флагом Украины.

Такое решение было принято на сессии 4 марта, передают НикВести.

В проекте решения отмечается, что красно-черный флаг вывешивается на отдельном флагштоке во время проведения торжественных церемоний и торжественных мероприятий, во время проведения акций, собраний и других мероприятий, с предварительным согласованием места его расположения (установки) по решению исполнительного комитета.

Также в документе говорится, что при одновременном поднятии или вывешивании Государственного флага Украины и других флагов, последние не должны превышать по размерам Государственный флаг Украины и размещаются справа от него.



«За» данное решение проголосовали 20 депутатов из 27, двое участия в голосовании не принимали, еще пятеро отсутствовали на заседании.

Отметим, что свои голоса дали все присутствующие на сессии представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» — Александр Железный, Александр Горбенко, Максим Крывенко, Дмитрий Лупин.

От «Слуги народа» голосовали «за» — мэр Баштанки Александр Береговой и секретарь горсовета Инна Гомерская, Марина Ковтун, Андрей Кононенко, Виктор Лех, Сергей Семенов, Ольга Володькова, Сергей Козявко.

От «Европейской Солидарности» — Татьяна Грыненко, Владимир Онищук, Виталий Грыцюк, Владимр Сухарь, «Батьківщини» — Лидия Заболотня, Юрий Бенюх, «Нашего края» — Зинаида Чернова и Сергей Шевченко.

«Слуги народа» Виктор Майданов и Валерий Назаров не голосовали.

Отметим, что на сессии решение было принято без обсуждений. Во время совместного заседания постоянных комиссий городского совета, докладчица отметила, что в мэрию неоднократно обращались представители общественности, участники боевых действий в зоне АТО/ООС с просьбой определить даты и конкретные места вывешивания красно-черных флагов.

Она отметила, что сам проект был разработан на основе подобных решений, которые принимались в других регионах Украины.

Депутат от «Батьківщини» Лидия Заболотняя отметила, что данное решение может вызвать широкий резонанс у общественности. По ее мнению, вопрос о вывешивании красно-черного флага рядом с государственным нужно вынести на общественные слушания.

— Мы не против вывешивания разнообразных флагов, пускай вывешивают где хотят и как хотят. Но есть Государственный флаг, — сказала она.

Мэр Баштанки Александр Береговой отметил, что нет законодательных актов, запрещающих вывешивать другие флаги рядом с украинским. Лидия Заболотняя, в свою очередь, возмутилась, что когда решался вопрос о том, какой мемориал устанавливать — в память о Героях Небесной сотни или о Баштанской республике, власть выбрала первый, хотя общественность поддерживала второй вариант.

— Если вы так хотите, то давайте общественные обсуждения. Вы Баштанскую республику убили, 150 (человек, — прим.) были за Баштанскую республику, один Гонта (Василий, редактор районной газеты, — прим.) за героев. Я ничего не имею против героев, но ведь мнение Баштанки не учлось. И сегодня — то же самое. Зачем нам сталкивать опять людей? — сказала она.

При этом один из членов комиссии сказала, что проект надо принять «иначе они от нас не отстанут», подразумевая активистов и ветеранов, обратившихся в горсовет. По результатам обсуждения вопрос был вынесен на сессию.

Отметим, что летом 2020 года на сайте Баштанского горсовета появилась петиция, в которой предлагалось вывешивать красно-черный флаг на здании мэрии, возле коммунальных учреждений и предприятий. Тогда она набрала всего 21 голос из 150 и не была рассмотрена.

Как известно, красно-черный флаг в Украине использовался Организацией Украинских Националистов (ОУН).

В 1920-1930-х годах ОУН и ее предшественница, Украинская Военная Организация (УВО), использовали в деятельности национальный сине-желтый флаг. В 1941 году ОУН (Революционная) ввела красно-черный организационный флаг и эмблему. С тех пор рядом с национальным, ОУН (Б) активно использовала красно-черный флаг. Красно-черные флаги активно использовались украинскими повстанцами во время их борьбы в середине 20-го века.

На сегодня флаг ОУН использует ряд украинских националистических организаций и партий, среди которых Конгресс украинских националистов и «Правый сектор».

Напомним, что 2018 году на то время глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил областному совету рассмотреть вопрос об установке красно-черного флага на всех государственных учреждениях области в честь 100-летния со дня боя под Крутами.

Напомним, 16 марта, депутаты фракции «ОПЗЖ» дали решающие голоса для установки гигантского флага по поручению Офиса Президента, а также для увеличения числа чиновников аппарата Николаевского облсовета.

Ранее глава облсовета Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.