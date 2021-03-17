Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко похвалил работу «слуги народа», главы областного совета Анны Замазеевой.

В комментарии НикВести он сообщил, что очень доволен тому, как власть и оппозиция теперь работают в тандеме, забыв о политике и разделении на разные партии.

Вчера, 16 марта, депутаты фракции «ОПЗЖ» дали решающие голоса для установки гигантского флага по поручению Офиса Президента, а также для увеличения числа чиновников аппарата Николаевского облсовета.

— Я вам честно скажу, мне очень комфортно работать с этим человеком (Анной Замазеевой, - прим.). У нас довольно-таки приятные отношения. Понимаете, когда ты чувствуешь человека? Легко! Вот легко! У нас практически все спорные вопросы — это решаемые вопросы. Где-то мы можем уступить друг другу, где-то необходимо очень плотно изучить. В целом, мне работать с Анной Владимировной комфортно, как и с новым составом депутатов. Вы видите, как сегодня проходят комиссии, президиум. Я очень доволен своим руководителем, - сказал Владимир Фроленко.

«Оппозиционер» Фроленко в окружении «слуг народа» Кима и Замазеевой

Отметим, ранее Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.

— Да, это так и есть. Я всегда говорил, что политика не должна присутствовать в здании областного, районных советов. Мы должны заниматься хозяйственной деятельностью здесь. Политикой пусть занимается высшее руководство в Верховной Раде. А здесь у нас задача показать работу нашим избирателям, нашим гражданам. А если мы будем заниматься не работой, а политикой… Вы же помните, как в прошлом созыве включались политические вопросы. Что в итоге произошло? Разделили областной совет, разделили депутатов по категориям и партиям. А сегодня в зале нет политики, зато есть понимание. Мы выполняем ту работу, которую должен выполнять депутат областного совета, - сказал Владимир Фроленко.

Отметим, что в руководстве партии к такому сотрудничеству со «слугами народа» относятся негативно. Нардеп Юрий Загородний, являющийся и.о. главы партии, рекомендовал депутатам «ОПЗЖ» воздержаться от голосований за «гигантский флаг» и за увеличение числа чиновников.

А член политсовета «ОПЗЖ» Максим Невенчанный и вовсе предложил вручить Владимиру Фроленко партбилет «Слуги народа».