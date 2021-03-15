Руководитель Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа «За жизнь», народный депутат Юрий Загородний считает нецелесообразным увеличивать штат областного совета и выделять ₴5 млн из местного бюджета на установку огромного флага.

Об этом Юрий Загородний сообщил в комментарии НикВести.

Как известно, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко дал протокольное поручение всем губернаторам установить в областных центрах гигантские флаги Украины. Позднее оказалось, что стоимость проекта ₴14 млн и оплачено это будет из бюджета Николаева (₴9 млн) и бюджета Николаевской области (₴5 млн).

— Во-первых, это неразумно в нынешних условиях и не целесообразно. Насколько я знаю, на фракции 3 марта этот вопрос уже обсуждался. Фракция не поддерживает этот вопрос. Я знаю, что в пятницу был президиум, да, там было по-другому, но есть позиция фракции, что это мы поддерживать не будем. Завтра утром фракция будет вновь, и мы снова обсудим этот вопрос, - заявил Юрий Загородний.

Также нардеп прокомментировал одну из первых инициатив нового руководителя областного совета — увеличить количество чиновников аппарата облсовета на 50%, добавив к имеющимся 41 еще 25 человек. Для этого бюджетная комиссия уже согласовала финансирование в ₴3,1 млн из остатков общего фонда бюджета на первых 13 дополнительных работников.

— Нужно брать качеством, а не количеством. Я думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться, но если вы спрашиваете мое мнение, я буду рекомендовать фракции этот вопрос не поддерживать, - сказал Юрий Загородний.

Отметим, что ранее в партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» поддержали идею Офиса Президента по установке в Николаеве гигантского флага за ₴14 млн за счет денег местных бюджетов. На заседании президиума облсовета, которое прошло 12 марта, Владимир Фроленко и 3 его коллег по партии проголосовали за вынесения этого вопроса на сессию.

Также представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко поддержал идею увеличение штата, предлагаемую «слугой народа» Анной Замазеевой. По его мнению, это «не ударит по бюджету сильно».

Напомним, сразу после местных выборов, в декабре 2020 года «Оппозиционная платформа — За жизнь», вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.

По результатам тайного голосования 9 декабря 2020 года «слуга народа» Анна Замазеева была избрана главой Николаевского областного совета. Заняв место в президиуме, она предложила должность своего первого заместителя представителю партии «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко.

Также напомним, что 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

В ответ на это фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде заявляла, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.