«Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.
Об этом свидетельствуют переписка между народным депутатом, и.о. главы «ОПЗЖ» в Николаевской области Юрием Загородним и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом, которую в сессионном зале облсовета зафиксировали журналисты НикВести.
В 12:26 Юрий Загородний поинтересовался в WhatsApp у Виталия Кима, точно ли достигнуты договоренности с «Европейской Солидарностью», поскольку он слышал, что есть решение партии не поддерживать избрание «слуги народа» главой облсовета, а первым заместителем — депутата от «ОПЗЖ». Соответствующее заявление было опубликовано на странице «ЕС» в Facebook.
На что Виталий Ким ответил, что шестеро от «ЕС» точно проголосуют, а один под вопросом.
Также губернатор потребовал от главу «оппозиционной» партии выполнить договоренности, поскольку все остальные участники политического процесса уже подтвердили свою поддержку. В итоге, «ОПЗЖ» продемонстрировали свою полную лояльность новому главе ОГА, следствием чего стало избрание Анны Замазеевой главой облсовета.
По результатам тайного голосования «слуга народа» Анна Замазеева была избрана главой Николаевского областного совета. Заняв место в президиуме, она предложила должность своего первого заместителя представителю партии «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко.
Очевидно, об этом шла речь во время другой переписки «оппозиционного» нардепа Юрия Загороднего. На этот раз с Анатолием Дворником, менеджером Дмитрия Фирташа в николаевском порту «Ника-Тера».
В 12:21 Юрий Загородний открыл переписку с контактом «Дворник А.А.», который уже длительное время не мог с ним связаться и намекал, что «Вена ждет результат». Как известно, Дмитрий Фирташ находится в Вене как минимум с марта 2014 года, ожидая рассмотрения дела об экстрадиции в США. Его называют одним из «акционеров» партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», близким к Юрию Бойко и Сергею Левочкину.
По итогам голосования Николаевский областной совет избрал депутата от «ОПЗЖ» Владимира Фроленко первым заместителем главы областного совета и «Вена получила результат».
Отметим, что после избрания «слуги народа» Анны Замазеевой главой облсовета, руководитель фракции «ЕС» Михаил Талпа заявил, что слагает с себя полномочия главы Николаевской областной организации партии «Европейская Солидарность».
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что не будет вмешиваться в работу областного совета.
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«Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.
Об этом свидетельствуют переписка между народным депутатом, и.о. главы «ОПЗЖ» в Николаевской области Юрием Загородним и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом, которую в сессионном зале облсовета зафиксировали журналисты НикВести.
В 12:26 Юрий Загородний поинтересовался в WhatsApp у Виталия Кима, точно ли достигнуты договоренности с «Европейской Солидарностью», поскольку он слышал, что есть решение партии не поддерживать избрание «слуги народа» главой облсовета, а первым заместителем — депутата от «ОПЗЖ». Соответствующее заявление было опубликовано на странице «ЕС» в Facebook.
На что Виталий Ким ответил, что шестеро от «ЕС» точно проголосуют, а один под вопросом.
Также губернатор потребовал от главу «оппозиционной» партии выполнить договоренности, поскольку все остальные участники политического процесса уже подтвердили свою поддержку. В итоге, «ОПЗЖ» продемонстрировали свою полную лояльность новому главе ОГА, следствием чего стало избрание Анны Замазеевой главой облсовета.
По результатам тайного голосования «слуга народа» Анна Замазеева была избрана главой Николаевского областного совета. Заняв место в президиуме, она предложила должность своего первого заместителя представителю партии «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко.
Очевидно, об этом шла речь во время другой переписки «оппозиционного» нардепа Юрия Загороднего. На этот раз с Анатолием Дворником, менеджером Дмитрия Фирташа в николаевском порту «Ника-Тера».
В 12:21 Юрий Загородний открыл переписку с контактом «Дворник А.А.», который уже длительное время не мог с ним связаться и намекал, что «Вена ждет результат». Как известно, Дмитрий Фирташ находится в Вене как минимум с марта 2014 года, ожидая рассмотрения дела об экстрадиции в США. Его называют одним из «акционеров» партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», близким к Юрию Бойко и Сергею Левочкину.
По итогам голосования Николаевский областной совет избрал депутата от «ОПЗЖ» Владимира Фроленко первым заместителем главы областного совета и «Вена получила результат».
Отметим, что после избрания «слуги народа» Анны Замазеевой главой облсовета, руководитель фракции «ЕС» Михаил Талпа заявил, что слагает с себя полномочия главы Николаевской областной организации партии «Европейская Солидарность».
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что не будет вмешиваться в работу областного совета.