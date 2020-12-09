«Оппозиционная платформа — За жизнь», называющая себя оппозицией, вела переговоры с провластной партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.

Об этом свидетельствуют переписка между народным депутатом, и.о. главы «ОПЗЖ» в Николаевской области Юрием Загородним и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом, которую в сессионном зале облсовета зафиксировали журналисты НикВести.

«Оппозиционер» Загородний и «слуги народа» Черноморов и Пасечный Юрий Загородний, и.о. главы ОПЗЖ в Николаевской области «Слуга народа» Негулевский и «оппозиционер» Загородний

В 12:26 Юрий Загородний поинтересовался в WhatsApp у Виталия Кима, точно ли достигнуты договоренности с «Европейской Солидарностью», поскольку он слышал, что есть решение партии не поддерживать избрание «слуги народа» главой облсовета, а первым заместителем — депутата от «ОПЗЖ». Соответствующее заявление было опубликовано на странице «ЕС» в Facebook.

На что Виталий Ким ответил, что шестеро от «ЕС» точно проголосуют, а один под вопросом.

Также губернатор потребовал от главу «оппозиционной» партии выполнить договоренности, поскольку все остальные участники политического процесса уже подтвердили свою поддержку. В итоге, «ОПЗЖ» продемонстрировали свою полную лояльность новому главе ОГА, следствием чего стало избрание Анны Замазеевой главой облсовета.

Виталий Ким поздравил Анну Замазееву с избранием главой облсовета

По результатам тайного голосования «слуга народа» Анна Замазеева была избрана главой Николаевского областного совета. Заняв место в президиуме, она предложила должность своего первого заместителя представителю партии «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко.

Очевидно, об этом шла речь во время другой переписки «оппозиционного» нардепа Юрия Загороднего. На этот раз с Анатолием Дворником, менеджером Дмитрия Фирташа в николаевском порту «Ника-Тера».

В 12:21 Юрий Загородний открыл переписку с контактом «Дворник А.А.», который уже длительное время не мог с ним связаться и намекал, что «Вена ждет результат». Как известно, Дмитрий Фирташ находится в Вене как минимум с марта 2014 года, ожидая рассмотрения дела об экстрадиции в США. Его называют одним из «акционеров» партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», близким к Юрию Бойко и Сергею Левочкину.

По итогам голосования Николаевский областной совет избрал депутата от «ОПЗЖ» Владимира Фроленко первым заместителем главы областного совета и «Вена получила результат».

Отметим, что после избрания «слуги народа» Анны Замазеевой главой облсовета, руководитель фракции «ЕС» Михаил Талпа заявил, что слагает с себя полномочия главы Николаевской областной организации партии «Европейская Солидарность».

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что не будет вмешиваться в работу областного совета.