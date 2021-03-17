Максим Невенчанный

Член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный раскритиковал своих коллег по партии в облсовете из-за голосования о выделении денег на установку по поручению Офиса Президента гигантского флага за 27 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует публикация Максима Невенчанного в его Телеграм-канале.

Как известно, вчера, 16 марта, во время сессии Николаевского областного совета 37 из 55 присутствовавших на сессии депутатов поддержали проект установки огромного флага в Николаеве и обустройства части сквера «Юных героев» в Николаеве. Общая стоимость проекта - 27 миллионов гривен. Примечательно, что среди проголосовавших «За» были 7 депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь»: Денис Андреев, Людмила Кошевая, Татьяна Потапенко, Александр Сироштан, Олег Солтыс, глава фракции Андрей Фатьянов и замглавы облсовета Владимир Фроленко.

По мнению Максима Невенчанного, голосование представителей «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете в разрез с идеалами партии свидетельствует о том, что они «разменялись на свои личные хотелки».

— Как жаль, что в рядах областных депутатов нашей партии ОПЗЖ нашлись те, кто поддержал напрасное расходование 14 млн из бюджета на хотелки Зе-Команды. На их большой флаг. Уверен, что эта группка депутатов идёт в разрез с идеалами партии и интересами избирателей. А значит, они разменялись на свои личные хотелки. Мерзко, противно и стыдно. Без голосов этих, так называемых однопартийцев, Зе-команда не смогла бы провернуть эту дурость и деньги можно было бы направить на медицину, например, - написал Максим Ненвенчанный.

Владимир Фроленко дал свой голос за проект "слуг народа" по установке флага

Помимо этого, в социальной сети Facebook, комментируя это голосование в облсовете, Максим Невенчанный предложил выдать этим депутатам партбилеты «Слуги народа».

— Уверен, что эта группа людей проголосовала вразрез идеалам партии и нуждам избирателей. Зато они отстояли какие-то личные договорённости. Им Можно смело выдавать партбилеты Зе-Команды, - написал Максим Невенчанный.

Отметим, что в 2017 году Владимир Фроленко, будучи депутатом облсовета от партии «Оппозиционный блок», вручил «партбилет» политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заместителю главы облсовета Андрею Кротову, избранному депутатом от «Оппоблока».

Фото Новости-N Фото Новости-N

Как известно, руководитель Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь», нардеп Юрий Загородний рекомендовал однопартийцам не голосовать за выделение денег на флаг.

Как сообщалось, общая стоимость данного проекта возросла до 27 миллионов гривен. Губернатор Виталий Ким пообещал, что из госбюджета выделят 14 миллионов гривен на покупку самого флагштока. Реконструкция сквера будет проходить за деньги местных бюджетов и, возможно, «ведущих предприятий области».

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше.

Напомним, речь идет о выделении 5 миллионов из областного бюджета на разработку проектной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины. Ранее в УКСе заявили о реконструкции 100 квадратных метров сквера «Юных героев» возле флагштока.

Ранее сообщалось, что глава фракции «За майбутнє» в Николаевском облсовете Александр Плиткин, проголосовавший за вынесение вопроса об установке флага-гиганта на сессию, заявил, что будет поддерживать данный проект и на сессии.

Также глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа объяснил, что проголосовал за вынесение на сессию вопроса, потому что до заседания руководство области пообещало предоставить депутатам информацию о новых источниках финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Александр Мосин рассказал, что его однопартийцы, вероятнее всего, не поддержат установку в Николаеве 72-метрового флага, если в ОГА не предложат дополнительные источники финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам науки и образования, член фракции «ОПЗЖ» Евгений Горбуров считает установку флага и обустройство части сквера в центре Николаева неплохим проектом. Он также готов его поддержать при условии, если будет софинансирование из госбюджета и/или от бизнеса.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии областного совета по вопросам бюджета не согласовали выделение денег на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и обустройства части сквера в центре Николаева.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.