В Николаевской облгосадминистрации озвучили новые данные по проекту установки в Николаеве 72-метрового флагштока и реконструкции сквера «Юных героев» вокруг него.

Об этом шла речь на заседании сессии Николаевского облсовета во вторник, 16 марта, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, речь идет о выделении 5 миллионов из областного бюджета на разработку проектной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины. Ранее в УКСе заявили о реконструкции 100 квадратных метров сквера «Юных героев» возле флагштока.

В своем выступлении на сессии и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевской областной государственной администрации Светлана Григорьева сообщила новые данные — теперь площадь реконструкции сквера составляет 2500 квадратных метров. Также она заявила о том, что к финансированию проекта присоединится государство и, в случае необходимости, бизнес.

— Ориентированная площадь реконструкции парка составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Сквер на сегодняшний день нуждается в современном обновлении для создании места отдыха горожан и проведения массовых мероприятий к государственным праздникам. Реализация этого проекта будет проведена за счет местных бюджетов, средств государственного бюджета и, в случае необходимости, привлечения средств ведущих предприятий области в рамках частно-государственного партнерства, — сказала Светлана Георгиева.

Она добавила, что 5 миллионов, которые предлагают выделить из областного бюджета, будут направлены на разработку проекта и начало работ по реконструкции.

Ранее сообщалось, что глава фракции «За майбутнє» в Николаевском облсовете Александр Плиткин, проголосовавший за вынесение вопроса об установке флага-гиганта на сессию, заявил, что будет поддерживать данный проект и на сессии.

Также глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа объяснил, что проголосовал за вынесение на сессию вопроса, потому что до заседания руководство области пообещало предоставить депутатам информацию о новых источниках финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Александр Мосин рассказал, что его однопартийцы, вероятнее всего, не поддержат установку в Николаеве 72-метрового флага, если в ОГА не предложат дополнительные источники финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам науки и образования, член фракции «ОПЗЖ» Евгений Горбуров считает установку флага и обустройство части сквера в центре Николаева неплохим проектом. Он также готов его поддержать при условии, если будет софинансирование из госбюджета и/или от бизнеса.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии областного совета по вопросам бюджета не согласовали выделение денег на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и обустройства части сквера в центре Николаева.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.