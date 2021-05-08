Сегодня, 8 мая, около 15:03 на автодороге Н-11 «Николаев — Днепр» в районе 183 км (Новобугский район) произошло столкновение грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Toyota Corolla под управлением водителя, личность которого устанавливается.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте. 61-летний руководитель грузовика, житель Херсонской области, не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть».

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

«Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную автопроисшествии, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам 8- 063-426-16-72 или 102», — попросили в полиции.

Ранее под Первомайском столкнулись две легковушки — погиб подросток, трое пострадавших.