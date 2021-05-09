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В селе Кавказ Березнеговатской территориальной общины Баштанского района Николаевской области сгорел спортзал школы.
Инцидент произошел ночью 8 мая, сообщили в Главном управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Пострадавших и погибших нет.
На месте спасатели установили, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров и существует угроза распространения огня на школьный корпус. По предварительным данным, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в спортивном комплексе.
Ранее в Харькове возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек.
В селе Кавказ Березнеговатской территориальной общины Баштанского района Николаевской области сгорел спортзал школы.
Инцидент произошел ночью 8 мая, сообщили в Главном управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Пострадавших и погибших нет.
На месте спасатели установили, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров и существует угроза распространения огня на школьный корпус. По предварительным данным, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в спортивном комплексе.
Ранее в Харькове возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек.