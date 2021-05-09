В субботу, 8 мая, в одном из сел Коблевской ОТГ Николаевской области мужчина до потери сознания избил свою 43-летнюю сожительницу, полицию вызвали медики.

Ссора возникла на почве ревности, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Теперь ревнивцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

— Нетрезвый злоумышленник избил сожительницу, а на утро обнаружил женщину без сознания и вызвал скорую. 48-летнего мужчину правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», - сказано в сообщении.

До этого в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.