В воскресенье, 9 мая, в Новом Буге Баштанского района Николаевской области произошел пожар автомобиля Audi.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел в 12:39 по улице Херсонская. По прибытию спасатели установили, что горит моторный отсек Audi.

В 12:50 пожар площадью 2 квадратных метра локализовали и в 13:00 ликвидировали. Его причина устанавливается.

До этого в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.