В Софиевском водохранилище возле Пелагеевки Баштанского района Николаевской области нашли тело мужчины.

Инцидент произошел 9 мая, сообщили в Главном управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Для извлечения погибшего 1985 года рождения привлекли спасателей 20 государственной пожарно-спасательной части. Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции, которые устанавливают обстоятельства гибели.

До этого в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.