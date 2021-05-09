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В Николаевской области сегодня, 9 мая, в Доманевское отделение полиции №2 Вознесенского районного управления поступило сообщение о стрельбе возле магазина.
Мужчина получил огнестрельное ранение, уточнили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.
Следователи выяснили, что между двумя компаниями произошла ссора, во время которой один из участников достал из своего автомобиля ружье и выстрелил, ранив в ногу оппонента. Жизни 38-летнего пострадавшего ничего не угрожает.
46-летнего злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Оружие изъяли.
Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса («Хулиганство с применением оружия») и будет избираться мера пресечения. Продолжается следствие.
До этого в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.
В Николаевской области сегодня, 9 мая, в Доманевское отделение полиции №2 Вознесенского районного управления поступило сообщение о стрельбе возле магазина.
Мужчина получил огнестрельное ранение, уточнили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.
Следователи выяснили, что между двумя компаниями произошла ссора, во время которой один из участников достал из своего автомобиля ружье и выстрелил, ранив в ногу оппонента. Жизни 38-летнего пострадавшего ничего не угрожает.
46-летнего злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Оружие изъяли.
Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса («Хулиганство с применением оружия») и будет избираться мера пресечения. Продолжается следствие.
До этого в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.