В Николаевской области сегодня, 9 мая, в Доманевское отделение полиции №2 Вознесенского районного управления поступило сообщение о стрельбе возле магазина.

Мужчина получил огнестрельное ранение, уточнили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

Следователи выяснили, что между двумя компаниями произошла ссора, во время которой один из участников достал из своего автомобиля ружье и выстрелил, ранив в ногу оппонента. Жизни 38-летнего пострадавшего ничего не угрожает.

46-летнего злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Оружие изъяли.

Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса («Хулиганство с применением оружия») и будет избираться мера пресечения. Продолжается следствие.

До этого в Николаеве возле супермаркета по улице Космонавтов неизвестные лица избили 35-летнего мужчину.