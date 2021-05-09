Ситуация в Донбассе 9 мая остается стабильной, в течение дня не было зафиксировано обстрелов.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС в Facebook.

— В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - сообщили в штабе ООС.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, а также соблюдают режим прекращения огня.

Кроме того, в районе выполняются другие задачи и составляющие сил обороны. В частности, сегодня ДСНС разминировала более 5 гектаров территории и передала на ликвидацию 145 взрывоопасных предметов.

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов. В результате один украинский воин получил осколковое ранение.