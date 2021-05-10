Правоохранители отделения полиции №2 Первомайского районного ОП ГУНП разыскивают 14-летнего Никиту Некрашевича, ученика учебно-воспитательного комплекса села Березки.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Николаевской области.

Подросток в воскресенье, 9 мая, самовольно покинул учебное заведение и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 12-15 лет, рост 145 - 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в куртку красного цвета с белыми полосами, спортивные штаны темно-серого цвета, кроссовки серого цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 2 Первомайского РВП ГУНП в Николаевской области по адресу: с. Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, №122 или по телефонам: 098-659-67-92, 067-171-12-83 или 102.

Напомним, житель Первомайска вывесил на своем доме флаг с запрещенной символикой, полиция открыла дело.