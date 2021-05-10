В воскресенье, 9 мая около 22:40 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах Витовского района водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, сообщают в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства ДТП.

Женщина на вид 45-55 лет, была одета в темные брюки, серую короткую куртку, светлую футболку и носки в полоску, черные кеды с белой подошвой.

— По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового, - сообщают правоохранители.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12, тел. (050) 013-01-48 или 102.

Напомним, на Николаевщине полиция разыскивает пропавшего 14-летнего подростка.







