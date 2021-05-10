Спасатели и полицейские в течение ночи работали в Лондоне - они пытались спасти детеныша кита Минке, которое застряло на мели в Темзе.

Об пишет hromadske.ua со ссылкой на ВBC.

Детеныш застрял на мели в Ричмондському шлюзе вечером 9 мая. Помочь кита прибыли полицейские, пожарные бригады и морские спасатели.

В течение нескольких часов они пытались спустить животное по бетону в воду.

Сообщалось, что кита должны осмотреть ветеринары перед тем, как отпустить его в море. Корреспондент с места происшествия передал, что животное может иметь повреждения.

Ночью детеныш кита удалось успешно отбуксировать от Ричмондського шлюза к реке. Администрация Лондонского порта просит сообщить им, если кто-нибудь увидит, что кит снова попал на мель.

Киты Минке - одни из самых усатых китов, они вырастают до 10 метров. Обычно киты Минке живут 30-50 лет. Их можно встретить в северной части Атлантического и Тихого океанов.

Напомним, на Николаевщине спасли отдыхающего, которого отнесло в море на резиновой лодке.