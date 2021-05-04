Спасатели оказали помощь мужчине, лодку которого во время непогоды начало относить в открытое море.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 3 мая, в 17:20 на линию «101» поступило сообщение о том, что внезапный порывистый ветер начал относить в море резиновую лодку с человеком. Событие произошло в акватории Черного моря у острова Березань.

К месту направили дежурный караул 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 добрались до резиновой лодки, которая находилась на ориентировочной расстоянии 1 километров от берега. Спасатели пересадили мужчину 1990 года рождения в катер, прикрепили к нему резиновую лодку и вернулись к берегу.

Ранее в Балабановском лесу спасатели тросом оттащили на проезжую часть автомобиль Toyota Land Cruser, застрявший на бездорожье.