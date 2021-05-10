Николаевским районным управлением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 14-летняя Алина Ковальва, которая в воскресенье, 9 мая около 20:00 ушла из дома по улице Дунаева.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Николаевской области.

Приметы девочки: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

Была одета в кофту-балахон черного цвета с красными вставками на капюшоне, лосины черного цвета с белой полосой, черные кроссовки.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в управление полиции по адресу: Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам или 102.

Напомним, полиция также разыскивает разыскивает 14-летнего парня, который пропал в воскресенье, 9 мая в селе Березки Первомайского района.