9 мая в 21:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о том, что малолетний ребенок закрылся один в квартире по улице Энергостроителей в Южноукраинске.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

К месту происшествия направили отделение 25 государственной пожарно-спасательной части. При выяснении обстоятельств стало известно, что когда женщина вышла на несколько минут из квартиры, ее сын 2015 года рождения, закрыл дверь. Не теряя времени, мать позвонила в Службу спасения. С помощью трехколенной лестницы спасатель добрался до квартиры на третьем этаже и открыл дверь взволнованной матери. Ребенок не пострадал.

Ранее в Николаеве спасатели освобождали ребенка, который застрял на детской площадке между бетонными кольцами.