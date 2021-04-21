Вчера, 20 апреля, в Николаеве ребенок застрял во время игры на детской площадке.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о случившемся поступило на пункт связи 25 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в 16:45. Как оказалось, нога ребенка застряла между вкопанных в землю бетонных колец.

На место прибыли спасатели на автомобиле САРМ-Л и с помощью гидравлического инструмента, а именно разжима-ножниц, деблокировали ногу ребенка.

Напомним, 19 апреля в центре Николаева произошел пожар, спасатели эвакуировали из соседней квартиры пенсионера.