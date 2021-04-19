Сегодня, 19 апреля, в центре Николаева произошел пожар, спасатели вывели из помещения одного человека.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о возникновении огня поступило в 12:00 от хозяйки жилья. На место происшествия направили отделение 2 государственной пожарно-спасательной части, автолестницу 1 ГПСЧ и очередную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что пожар возник в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. Пожарные вывели из соседней квартиры на свежий воздух пенсионера. Его осмотрели врачи скорой медицинской помощи, от госпитализации мужчина отказался.

В 12:10 пожар локализовали и в 12:35 ликвидировали на площади 20 квадратных метров, его причина устанавливается.

Напомним, в городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека — не ходячие.