В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека — не ходячие.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«15 апреля в 07:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.
В 08:10 во время пожара было эвакуировано 37 человек, из них 4 человека не ходячие.
Спасатели заявили, что в 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 квадратых метров.
Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекли 70 человек и 17 единиц техники.
Напомним, днем 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека — не ходячие.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«15 апреля в 07:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.
В 08:10 во время пожара было эвакуировано 37 человек, из них 4 человека не ходячие.
Спасатели заявили, что в 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 квадратых метров.
Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекли 70 человек и 17 единиц техники.
Напомним, днем 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1.