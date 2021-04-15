В городе Долина Ивано-Франковской области утром 15 апреля возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы. Из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека — не ходячие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«15 апреля в 07:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, загорелась кровля двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской ЦРБ.

В 08:10 во время пожара было эвакуировано 37 человек, из них 4 человека не ходячие.

Спасатели заявили, что в 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ локализован на площади 250 квадратых метров.

Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекли 70 человек и 17 единиц техники.