В Казани во вторник была открыта стрельба в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города.

Агентства со ссылкой на источники сообщают о гибели по меньшей мере девяти человек, в том числе одного учителя. Более десяти школьников, по предварительным данным, госпитализированы. По сообщениям очевидцев, в школе также был взрыв или серия взрывов.

К месту происшествия съехались экстренные службы, здание оцеплено. На место приехал также президент Татарстана Рустам Минниханов.

Гимназистов эвакуировали из окон. В школе учатся, по данным на её сайте, более тысячи детей. Нападение произошло во время уроков.





В сети появилось фото задержанного.

По предварительным данным, один нападавший задержан. Ранее сообщалось, что их могло быть двое или даже трое. Mash утверждет, что задержанный — 19-летний Ильназ Галявиев, он сообщил полиции, что у него дома заложена бомба. В Сети появилось видео задержания подозреваемого.

В то же время Интерфакс со ссылкой на администрацию школы передавал, что стрельбу открыл один из учеников. 17-летний подросток прошёл с оружием в класс, где занимались его одноклассники. Возможно, в данном случае речь идёт о втором нападавшем.

Ранее НикВести сообщали, что в США в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.