Один из стрелков задержан, им оказался мужчина 19 лет, на него было зарегистрировано оружие.

Второй напавший на школу в Казани ликвидирован, сообщает «Интерфакс».

— Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже, — сказал собеседник СМИ.

Как передавали информагентства, на школу №175 напали два вооруженных человека, одного из них задержали. По данным издания Mash, его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Утром он зашел в гимназию и начал стрелять. Среди погибших школьники, охранник и уборщица.

Иакже предполагаемый пособник стрелка задержан в Казани, это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год. Кроме того, задержаны два человека, которые распространяли в WhatsApp вбросы о стрельбе в других школах.

Нападение на школу произошло сегодня. Во время учебного дня двое человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек.

В то же время, в пресс-службе президента Татарстана сообщили, что в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек, 20 пострадали.

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.