Вчера, 10 мая, в 18:10 на проспекте Героев Украины в Николаеве, в районе остановки «Плавбассейн», водитель BMW Х5 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летнего парня с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об указанном ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали аварию, сообщить по телефонам 063-785-04-20 или 102.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 мая около 22:40 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах Витовского района водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода.