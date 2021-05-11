Украинские пограничники 9 мая во время дежурства в Чернобыльской зоне отчуждения нашли сталкеров. Ими оказались туристы из России, а также гражданка Украины из Николаева.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Туристов задержали пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда и правоохранители.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане России, а также жительница Николаева. Они пытались пешком попасть в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.

Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска. На задержанных составили административные протоколы по статье 46-1 о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Теперь решение о наказании будет принимать суд.

Если вину сталкеров докажут, то их может грозить штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.