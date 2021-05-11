МВД Татарстана сообщило, что у Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу №175, не было сообщников. Якобы он действовал в учебном заведении в одиночку.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана

Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали вооруженного нападавшего.

— В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся, – сообщили в российском МВД.





19-летний Ильхам Галявиев выпускник гимназии, в которой устроил стрельбу. По информации РЕН-ТВ, у него якобы были плохие отношения с одноклассниками во время учебы.

Перед тем, как совершить нападение, Ильхам Галявиев Казанський стрілок перед нападом на школу завів телеграм-канал, де закликав вбивати создал телеграм-канал, в котором написал, что планирует массовые убийства и самоубийство.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как Галявиев заходит в гимназию с оружием.

— Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь, - написал стрелок в соцсетях перед нападением.

19 детей и двое взрослых поступили в Республиканскую клиническую больницу в Казани с ранениями различной степени тяжести. 12 мая в Татарстане объявлено днём национального траура.

Отец Ильназа утверждает, что его сын не религиозен. Странностей в его поведении он не замечал. Ильназ также не был агрессивным.

Известно, что Галявиев стрелял из турецкого автоматического дробовика Hatsan ESCORT. Купить его можно за 30-40 тысяч рублей. Такое же оружие было и у керченского стрелка Владислава Рослякова.

26 апреля нападавшего на школу Ильназа Галявиева отчислили из колледжа за неуспеваемость. Там он учился на программиста. Шел последний курс, но парень забил на учебу, с сентября пропуская пары и не явился на экзамены. Студенты говорят, что он ни с кем не общался, был тихим, спокойным и неконфликтным человеком.

Через два дня после отчисления, 28 апреля, Ильназ поучил лицензию на оружие. А сегодня напал на родную школу, которую окончил четыре года назад.

Нападение на школу произошло сегодня. Во время учебного дня двое человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек.